Інтерфакс-Україна
Події
18:13 26.04.2025

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА

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У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА
Фото: https://t.me/tkachenkotymur/1066

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару 24 квітня, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

" У Святошинському районі завершили ліквідацію наслідків ракетного удару. Внаслідок атаки російської ракети загинули 12 людей. Кожна втрата — це окрема трагедія, яка болить у серці кожного українця. Ворог зруйнував родини, зробив сиротами дітей, залишив десятки сімей без домівок і надії", - написав він у телеграмі у суботу.

За даними МВА, від удару постраждали 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири різного ступеня руйнування. Рятувальники вивезли понад 2400 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

"Фахівці підрозділу соціального захисту Святошинської РДА продовжують приймати заявки на відшкодування збитків. Станом на сьогодні вже подано 530 заяв", - повідомив Ткаченко.

Теги: #святошинський_район #ракетний_удар

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