Жителі Києва, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, подали вже 46 заяв на компенсацію оренди
Жителі Святошинського району Києва, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу 24 квітня, вже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла в розмірі по 40 тис. грн, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу.
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, крім того, 618 людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам".
Виплати постраждалим розпочнуться вже до кінця цього тижня, додав він.
Подати заяву на отримання допомоги можна в пункті підтримки, що діє на базі школи №96 по вул. Олександра Оксанченка, 2.
За даними КМДА, cтаном на 30 квітня роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають. Внаслідок атаки пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Один будинок повністю знищено, ще вісім зазнали значних ушкоджень і потребують інструментального обстеження.
Окрім житлового фонду, пошкоджено вікна й двері в чотирьох школах і двох дитячих садках, а також у низці медичних, спортивних та інших соціальних установ. Також пошкоджено 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту.
У КМДА нагадали, що упродовж 2022–2025 рр. було відновлено 23 житлові будинки, що зазнали найбільших ушкоджень від російських обстрілів. Роботи тривають ще на 13 багатоквартирних об’єктах.
Як повідомлялося, внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на 24 квітня загинуло 12 людей, більш як 90 постраждали, серед них 12 дітей. Щонайменше 44 людини було госпіталізовано. Один з постраждалих пізніше помер у лікарні.