Жителі Києва, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, подали вже 46 заяв на компенсацію оренди

Фото: ДСНС Києва

Жителі Святошинського району Києва, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу 24 квітня, вже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла в розмірі по 40 тис. грн, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, крім того, 618 людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Виплати постраждалим розпочнуться вже до кінця цього тижня, додав він.

Подати заяву на отримання допомоги можна в пункті підтримки, що діє на базі школи №96 по вул. Олександра Оксанченка, 2.

За даними КМДА, cтаном на 30 квітня роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають. Внаслідок атаки пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Один будинок повністю знищено, ще вісім зазнали значних ушкоджень і потребують інструментального обстеження.

Окрім житлового фонду, пошкоджено вікна й двері в чотирьох школах і двох дитячих садках, а також у низці медичних, спортивних та інших соціальних установ. Також пошкоджено 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту.

У КМДА нагадали, що упродовж 2022–2025 рр. було відновлено 23 житлові будинки, що зазнали найбільших ушкоджень від російських обстрілів. Роботи тривають ще на 13 багатоквартирних об’єктах.

Як повідомлялося, внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на 24 квітня загинуло 12 людей, більш як 90 постраждали, серед них 12 дітей. Щонайменше 44 людини було госпіталізовано. Один з постраждалих пізніше помер у лікарні.