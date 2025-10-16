Інтерфакс-Україна
Події
13:14 16.10.2025

Менше 1% підручників залишилося доставити до шкіл

Менше 1% від запланованих підручників ще досі не доставлені до шкіл, свідчать дані дашборду Інституту освітньої аналітики і Міністерства освіти і науки України.

Згідно з дашбордом, станом на 15 жовтня за новим механізмом (від видавництв до закладів освіти) до шкіл доставлено 96,61% із запланованих підручників для 8-х класів, а відносно загального плану доставки показник на рівні 99,01%.

Зазначається, що наразі недоставленими залишаються 56,4 тис. підручників.

В регіональному розрізі, менше 99% доставки мають Донецька область, Херсонська, Запорізька і Чернівецька область, а найкращі показники у Львівській, Харківській і Житомирській областях.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Ради Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих було доставлено до шкіл, а також, що до шкіл не доставлений жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання. За рішенням Комітету: до 1 листопада 2025 року Міносвіти має надати Комітету звіт про ефективність нового механізму доставки підручників; до 1 грудня 2025 року – Міносвіти має подати план дій, щоб не допустити зривів доставки у 2026/2027 навчальному році; щомісяця до 1 числа – міністерство має інформувати Комітет про доставку підручників для дітей з ООП (включно зі шрифтом Брайля).

25 вересня заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. За її словами, якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції буде подвоєно. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

Теги: #підручники #школи

