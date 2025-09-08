Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

Міністерство освіти і науки України заявляє, що не зобов’язує заклади освіти користуватися конкретною системою електронних щоденників та не втручається у формування вартості приватних сервісів.

"Електронний класний журнал — це окремий електронний документ ділової документації закладу освіти, у якому фіксують результати навчальних досягнень учнів, їхнє відвідування та виконання навчальних програм. Він може функціонувати як самостійна електронна освітня інформаційна система (ОІС) або як її модуль. Можливість вести електронні журнали замість паперових передбачено наказом МОН №707, яким затверджено Інструкцію з ведення ділової документації в закладах загальної середньої освіти в електронній формі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що ведення журналів у цифровому форматі значно спрощує роботу педагогів, дає змогу зручно заповнювати їх у будь-який час та з будь-якого місця, водночас захищаючи дані від стороннього доступу.

В той же час, у відомстві наголосили, що на сьогодні використання електронних журналів не є обов’язковим.

"Порядок діловодства в закладі загальної середньої освіти визначається керівником відповідно до законодавства про освіту. У межах своєї автономії педагогічна рада може ухвалити рішення про вибір тієї чи іншої ОІС. Водночас ураховують і права батьків: вони можуть не використовувати електронну систему та не зобов'язані оплачувати послуги електронного щоденника, які їм не потрібні і не були замовлені ними", - додали в міністерстві.

Міносвіти розповіло, що на сьогодні на edtech-ринку України представлено понад 15 приватних рішень — як платних, так і безоплатних, і кожен заклад визначає самостійно, яку ОІС використовувати для ведення документації, зважаючи на власні потреби та фінансові можливості.

"Міністерство освіти і науки України не зобов’язує заклади користуватися конкретною системою та не втручається у формування вартості приватних сервісів, проте встановлює правила щодо їхньої структури, безпеки даних тощо, для можливості використання в освітньому процесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєтьсчя, що Міносвіти рекомендує обирати саме підʼєднані до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ) системи, адже вони мають доступ до актуальних перевірених даних і забезпечують коректність ведення електронного діловодства.

Серед іншого, у відомстві зазначили, що як безоплатна державна альтернатива доступна цифрова екосистема "Мрія", до якої підʼєднано вже понад 2000 закладів освіти.

Як повідомлялося, раніше на сторінці у Facebook освітньої платформи "Єдина школа" користувачі поскаржилися, що електронний щоденник став платним. Натомість адміністрація сервісу запевнила, що умови для шкіл, педагогів і дітей не змінилися, зокрема, що користувачі можуть безкоштовно користуватися браузерною версією програми або ж переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати.

Пізніше голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев пообіцяв розібратися з нововведеною платою за користування електронним щоденником та закликав громадян не поспішати платити за цю послугу.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків школярів разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу "Мрія", де вбудовано електронний журнал та щоденник. Також вона порадила батькам не платити за сервіс електронного щоденники, так як оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.