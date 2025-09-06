Інтерфакс-Україна
11:31 06.09.2025

Освітній омбудсмен пообіцяла розібратись з встановленням плати для батьків у приватному електронному щоденнику

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків школярів разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник - МРІЯ.

Про це вона написала на сторінці у Фейсбук, коментуючи встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику.

"Щодо встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику! 1). Не платіть!", - порадила омбудсмен.

Вона пояснила, що оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів. "Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання - чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати це питання", - повідомила Лещик.

Омбудсмен вважає, що Громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов.

"Батькам разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник - МРІЯ!", - йдеться у дописі Лещик.

Як повідомлялось, голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев пообіцяв розібратися з нововведеною платою за користування електронним щоденником та закликав громадян не поспішати платити за цю послугу.

"Отримую звернення від батьків школярів щодо введення плати за користування шкільним щоденником. 50 грн. на місяць. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться "бізнесу", - написав він в телеграмі.

Раніше на сторінці у Facebook освітньої платформи "Єдина школа" користувачі поскаржилися, що електронний щоденник став платним.

Натомість адміністрація сервісу запевнила, що умови для шкіл, педагогів і дітей не змінилися.

"Усі умови користування системою для шкіл, педагогів та дітей залишаються незмінними. Ви можете безкоштовно користуватися браузерною версією програми; або ж переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати", - зазначила адміністрація в коментарях.

 

