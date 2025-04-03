Інтерфакс-Україна

Події

15:12 03.04.2025

Освітній омбудсмен пропонує дозволити школам упродовж 2 років самостійно обирати підходи до оцінювання результатів навчання

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Освітній омбудсмен пропонує дозволити школам упродовж 2 років самостійно обирати підходи до оцінювання результатів навчання

Освітній омбудсмен Надія Лещик пропонує дозволити закладам середньої освіти впродовж двох років самостійно обирати або нові, або старі підходи до оцінювання результатів навчання.

"Уважно спостерігала за дискусіями, критикою та хвилею нерозуміння, котрі викликав оновлений механізм оцінювання результатів навчання, які почали одразу з'являтися після затвердження наказом МОН відповідних рекомендацій. До освітнього омбудсмена надійшло лише 3 звернення з цього питання", - написала Лещик у мережі Facebook.

Вона зазначила, що за результатами вивчення ситуації пропонує компромісне рішення, а саме надати право педагогічній раді закладу освіти обирати або нові, або старі підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів упродовж двох років.

На її думку, таке рішення дозволить тим закладам освіти, які вже працюють за новими підходами до оцінювання, продовжувати працювати за ними і далі, а тим, у яких нові підходи до оцінювання викликають труднощі, мати можливість певний період використовувати старі підходи. 

Освітній омбудсмен додала, що за цей час Міносвіти матиме можливість здійснити: коригування недоліків; заходи щодо зменшення навантаження на вчителів під час оцінювання; апробацію оцінювання на базі окремих громад та/або закладів освіти; комунікацію та навчання педагогів; комунікацію з батьками щодо нового оцінювання. 

"Вважаю, що у спокійному темпі, комунікації та співпраці з вчительством та органами управління освітою ми досягнемо гарного результату. Хочу зазначити, що у впровадженні реформ ми не маємо йти шляхом протистояння між педагогами та органами влади, а маємо рухатися шляхом поваги, співпраці, взаємодії, комунікації та врахування думки професіоналів у сфері освіти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати наказ Міносвіти про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію повідомляє, що Міносвіти опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання у 5-9 класах шкіл.

17 лютого в Міносвіти заявили, що працює над тим, щоб впровадження нових механізмів оцінювання результатів навчання в "Новій українській школі" стало зрозумілішим.

Теги: #оцінювання #освітній_омбудсмен #школи #пропозиція

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