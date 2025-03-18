Освітній омбудсмен виступає за унормування правил використання мобільних гаджетів у школах

Служба освітнього омбудсмена вважає за необхідне розробити нормативні акти з правилами щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.

"На законодавчому рівні в Україні не встановлена заборона на використання мобільних телефонів у закладах освіти. Саме тому школа не має юридичних підстав забороняти учням мати мобільні пристрої. Гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Якщо використання гаджетів учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку – вчитель має право робити зауваження та вимагати, щоб учень припинив перешкоджати проведенню уроку", - йдеться у повідомленні освітнього омбудсмена.

Також омбудсмен зазначив, що безпекові чинники – наявність воєнного стану, зростання кількості випадків жорстокого поводження, насильства щодо дітей показують, що мобільні телефони не можуть бути заборонені у закладах освіти, але, разом з тим, очевидно, що мають існувати певні правила користування ними.

"Однак наразі в Україні на державному рівні відсутні акти, які б унормовували використання мобільних телефонів у закладах освіти. Це ускладнює запровадження таких загальношкільних правил та правомірність вимоги для їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що відповідно закону "Про освіту" школи мають автономію у прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу та мають право встановлювати внутрішні правила, спрямовані на забезпечення безпеки, порядку та ефективності освітнього процесу.

"Водночас, оскільки на законодавчому рівні питання використання гаджетів не врегульоване, це може викликати юридичні труднощі у введенні таких правил закладами освіти. Адже тут виникають питання щодо того, де зберігатимуться гаджети учня, хто нестиме відповідальність за їх збереження, які правові підстави вилучення гаджетів, адже це особисте майно учнів, та інші питання", - додали у омбудсмена.