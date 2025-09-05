Гетманцев пообіцяв розібратися з "оплатою" за користування електронним щоденником школярів

Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев обіцяє розібратися з нововведеною платою за користування електронним щоденником та закликав громадян не поспішати платити за цю послугу.

"Отримую звернення від батьків школярів щодо введення плати за користування шкільним щоденником. 50 грн. на місяць. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться "бізнесу", - написав він в телеграмі.

Гетманцев зазначив, що плата (за користування щоденником – ІФ-У) законом не передбачена.

"Але якщо порахувати на рік набігає непогана сума - у 2.2 млрд грн. В понеділок звернуся із запитом про автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги. Поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи", - зазначив Гетманцев.

Раніще на сторінці у Facebook освітньої платформи "Єдина школа" користувачі поскаржилися, що електронний щоденник став платним.

Натомість адміністрація сервісу запевнила, що умови для шкіл, педагогів і дітей не змінилися.

"Усі умови користування системою для шкіл, педагогів та дітей залишаються незмінними. Ви можете безкоштовно користуватися браузерною версією програми; або ж переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати", - зазначила адміністрація в коментарях.

