Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що перекладання на педагогічних працівників витрат на проходження обов'язкових медичних оглядів є незаконним, суперечить нормам чинного законодавства та порушує їхні права.

"Отримала скаргу від педагогічних працівників із Харківської громади щодо проходження обов'язкового профілактичного медичного огляду за власні кошти. З метою реагування на скаргу та для сприяння захисту прав освітян надіслала звернення до міського голови Харківської міської ради", - йдеться у публічному зверненні омбудсмена до мера Харкова.

Зазначається, що у відповідь вона отримала лист департаменту освіти Харківської міськради, у якому зазначено, що програмою медичних гарантій проведення обов’язкового медогляду працівників бюджетних установ не передбачено, тож надавати безоплатні медичні послуги поза програмою медичних гарантій заклади охорони здоров‘я не можуть.

"Також у листі департамент освіти зазначає про неврегульованість законодавства щодо оплати медичних оглядів, і що це вносить неясність у процедуру фінансування медоглядів працівників закладів освіти. Тобто, з отриманої відповіді вбачається, що кошти на фінансування проходження медичних оглядів для педагогічних працівників громадою закладено не було", - написала Лещик.

У зв'язку з цим вона наголосила, що перекладання на педагогічних працівників витрат на проходження обов'язкових медичних оглядів є незаконним, суперечить нормам чинного законодавства та порушує їхні права.

"Розумію, що в умовах воєнного стану Харківська громада постійно знаходиться під обстрілами ворога, зазнає численних руйнувань, тому не так просто знайти фінансування на всі необхідні сфери. Водночас педагогічні працівники, які проявляють стійкість у таких нелегких умовах роботи, мають відчувати, що громада виконує свої зобов'язання перед ними та турбується про них. Проходження обов'язкового профілактичного медогляду за рахунок власних коштів педагогічних працівників є суттєвою витратою для них", - йдеться у зверненні.

Освітній омбудсмен повідомила, що надіслала ще одне звернення з проханням вжити заходів – виділити кошти та здійснити оплату послуг для забезпечення проходження медичних оглядів педагогічними працівниками за рахунок Харківської міської ради, яка є засновником закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.

"У відповідь на звернення департамент освіти громади повідомив, що видатки на оплату проходження медичних оглядів працівниками закладів освіти міста Харкова будуть передбачені при формуванні проєкту бюджету громади на 2026 рік, враховуючи обсяг дохідної частини бюджету", - розповіла вона.

З огляду на це, Лещик публічно звертається до міського голови Харкова Ігоря Терехова та Харківської міської ради й закликає забезпечити педагогічним працівникам можливість проходження профілактичного медичного огляду у 2025 році безоплатно, як це передбачено чинним законодавством; виділити з місцевого бюджету кошти на оплату проходження медичних оглядів працівниками закладів освіти міста Харкова на 2026 рік; своєчасно розробляти й ухвалювати програми та виділяти кошти для проходження медичних оглядів працівників закладів освіти, щоб уникнути порушення прав освітян.