Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

Нагороджені відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг" отримали статус осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та відповідні державні гарантії.

За відповідний законопроєкт №13570 у цілому проголосували 270 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон вносить зміни до ст. 11 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Документ також доповнює закону"Про поховання та похоронну справу" нормами, що даютьь змогу безоплатного поховання з військовими почестями померлих військовослужбовців, які нагороджені відзнакою президента "Хрест бойових заслуг", а також здійснювати почесне поховання таких осіб на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Згідно зі змінами до закону "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", особи, які нагороджені відзнакою "Хрест бойових заслуг", отримують щомісячну грошову виплату у розмірі півтори мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Відзнака президента України "Хрест бойових заслуг" встановлена указом глави держави від 05.05.2022 р. для відзначення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником; видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій.

Як зазначається у пояснювальній записці, відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг" вперше нагороджено 318 військовослужбовців, а одного військовослужбовця нагороджено вказаною відзнакою вдруге.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання в Youtube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність")