Інтерфакс-Україна
Події
15:10 03.09.2025

Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

2 хв читати
Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

Нагороджені відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг" отримали статус осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та відповідні державні гарантії.

За відповідний законопроєкт №13570 у цілому проголосували 270 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон вносить зміни до ст. 11 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Документ також доповнює закону"Про поховання та похоронну справу" нормами, що даютьь змогу безоплатного поховання з військовими почестями померлих військовослужбовців, які нагороджені відзнакою президента "Хрест бойових заслуг", а також здійснювати почесне поховання таких осіб на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Згідно зі змінами до закону "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", особи, які нагороджені відзнакою "Хрест бойових заслуг", отримують щомісячну грошову виплату у розмірі півтори мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Відзнака президента України "Хрест бойових заслуг" встановлена указом глави держави від 05.05.2022 р. для відзначення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником; видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій.

Як зазначається у пояснювальній записці, відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг" вперше нагороджено 318 військовослужбовців, а одного військовослужбовця нагороджено вказаною відзнакою вдруге.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання в Youtube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність")

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #хрест_бойових_заслуг #відзнака #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 03.09.2025
Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

15:23 03.09.2025
Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ

Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ

14:34 03.09.2025
Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

14:26 03.09.2025
Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

14:18 03.09.2025
Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

16:49 02.09.2025
Маніфест 42 закликав Раду підтримати зміни до КПК щодо зменшення тиску на бізнес

Маніфест 42 закликав Раду підтримати зміни до КПК щодо зменшення тиску на бізнес

14:23 02.09.2025
Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

17:53 01.09.2025
НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції

НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції

13:10 01.09.2025
Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

16:20 31.08.2025
Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

ВАЖЛИВЕ

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

ОСТАННЄ

Прем’єр Данії після зустрічі NB8 запевнила у продовженні підтримки України: більше зброї, боєприпасів і більше санкцій проти РФ

"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

УКУ проаналізує процес зарахування абітурієнтів на програми і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами

У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень у фортифіцаційних роботах

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

На Хмельниччині в результаті російського удару загинув місцевий мешканець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА