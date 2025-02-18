Інтерфакс-Україна
Події
10:31 18.02.2025

Замість медалей в школах видаватимуть свідоцтво про здобуття освіти з відзнакою

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Замість медалей в школах видаватимуть свідоцтво про здобуття освіти з відзнакою

Замість золотих в срібних медалей в школах України видаватимуть свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою, повідомила Служба освітнього омбудсмена.

"Нагородження золотою та срібною медаллю як вид морального стимулювання випускників скасували наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2024 р. №1771. Звертаємо увагу учасників освітнього процесу та освітніх управлінців, що Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" й наказ МОН від 17.03.2015 р. №306, яким воно затверджене, втратили чинність", - йдеться у повідомлені Служби.

Відзначається, що внаслідок змін потребує оновлення низка нормативно-правових документів, зокрема наказом вносяться зміни до порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту.

Зокрема, тепер замість свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні") та свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні") видаватиметься свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Верховної Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.

11 вересня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення в школах золотих і срібних медалей державного зразка. Пізніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати золоті та срібні медалі своїм випускникам, але не за державний кошт.

Теги: #освіта #школа

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