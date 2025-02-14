Інтерфакс-Україна
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14:10 14.02.2025

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив Фонд Порошенка відзнакою за допомогу ЗСУ

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив Фонд Порошенка відзнакою за допомогу ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation

"Іменем українського народу Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський має високу честь нагородити Ольгу Рибалку, керівницю Всеукраїнської благодійної організації "Благодійний фонд Порошенка" відзнакою за сприяння війську», - йдеться у тексті відзнаки, яка підписана Олександром Сирським.

Фонд Порошенка також отримав Подяку від Командування Сил логістики ЗСУ.

"Керівнику Всеукраїнської благодійної організації "Благодійний фонд Порошенка" Ользі Рибалці за плідну співпрацю, надання всебічної допомоги Збройним Силам України під час відбиття збройної агресії росії проти України. За ініціативою командувача Сил логістики ЗСУ Ваш вклад в нашу Перемогу відзначено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську». Висловлюємо Вам свою повагу. Ваша активна громадянська позиція наближає нашу Перемогу» - йдеться у Подяці, яку підписав командувач Сил логістики ЗСУ, генерал-майор Володимир Карпенко

Теги: #зсу #відзнака #допомога #фонд_порошенка #сирський

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