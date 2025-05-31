Зеленський оголосив про запровадження відзнаки "Майбутнє України" для дітей-героїв

В Україні буде запроваджена відзнака "Майбутнє України" для дітей, які проявили хоробрість та стійкість під час повномасштабного вторгнення, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Що ми зробимо вже скоро в червні – у перших числах червня, – так це почнемо нагороджувати не тільки дорослих, які проявили себе, але й дітей", - поінформував він.

Зеленський підкреслив, що хоробрість українських дітей, стійкість, їх дорослість точно заслуговують на визнання та вдячність.

Президент України розповів, що в 2025 році в країні буде запроваджена спеціальна відзнака "Майбутнє України", яку глава держави та перша леді Олена Зеленська вручать вперше вже наступного тижня найбільш сміливим хлопчикам і дівчаткам.

"Тим, хто допоміг порятунку людей. Хто проявив власну надзвичайну стійкість. І ким ми всі можемо тільки пишатись. Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України, і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією", - наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14430