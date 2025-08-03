Інтерфакс-Україна
Події
14:05 03.08.2025

Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення ПС ЗСУ

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Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення ПС ЗСУ
Фото: https://president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних Сил Збройних Сил України.

Відповідний Указ Президента України №574/2025 опубліковано на сайті Офісу глави держави.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в Указі.

Теги: #зеленський #повітряні_сили #нагорода

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