Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення ПС ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність і відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних Сил Збройних Сил України.

Відповідний Указ Президента України №574/2025 опубліковано на сайті Офісу глави держави.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в Указі.