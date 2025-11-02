Інтерфакс-Україна
17:26 02.11.2025

Гран-прі КМК "Молодість" отримав фільм "Втомлені" українського режисера

Гран-прі 54-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" здобула стрічка українського режисера Юрія Дуная "Втомлені".

"Цей фільм такий крихкий, як наше життя, і пронизливо тихий, хоча й оповідає про величезне, невимовне страждання. Цей фільм ставить болюче й важливе запитання:

"Чи дійсно світ розуміє, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про війну?", - зазначила членкиня журі, продюсерка та режисерка Валерія Сочивець під час церемонії нагородження.

За її словами, фільм отримав Гран-прі фестивалю "за зворушливе й надзвичайно людяне зображення посттравматичного стресу, спричиненого війною Росії проти України" .

Як повідомила пресслужба фестивалю, переможець став володарем статуетки "Скіфський олень" та грошової винагороди в розмірі $5 000.

У міжнародному конкурсі повнометражних фільмів переможцем визнано стрічку "Ми вам віримо" режисерів Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе (Бельгія).

Головну нагороду у студентському міжнародному конкурсі отримав фільм "Аптека" режисера Мартіна Монтельяно (Мексика). У документальному конкурсі перемогла стрічка "Юнацтво" режисера Кані Лапуерти (Мексика, Німеччина).

Головну нагороду національного конкурсу короткометражних фільмів отримала стрічка фільму "Роздуми про мир під час повітряного нальоту" режисера В’ячеслава Туряниці.

Фільм "Франк" Тиніса Пілла (Естонія) став переможцем програми для підлітків Teen screen.

Переможці конкурсів отримали статуетки "Скіфський олень" та грошові призи по $2000.

Приз глядацьких симпатій — у фільму "Ремонт" режисерки Габріелє Урбонайтє (Бельгія, Латвія, Литва).

