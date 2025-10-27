Українська стрічка "Куба&Аляска" перемогла на Римському міжнародному кінофестивалі

Українська стрічка "Куба&Аляска" здобула перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм" на Римському міжнародному кінофестивалі (Festa del Cinema di Roma), повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Це – історична нагорода. У 2025 році фестиваль, уперше за двадцять років існування, започаткував окрему відзнаку для документального кіно. Саме український фільм став її першим лауреатом", - йдеться в повідомленні міністерства.

"Куба&Аляска" — історія двох бойових медикинь, Куби та Аляски, які разом боронять Україну, рятуючи життя на фронті.

"Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою. Це історія про те, як війна змінює, але не знищує. Навіть у найтемніші моменти можна зберегти внутрішнє світло", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що стрічка створена у міжнародній ко-продукції України, Бельгії та Франції.

Як повідомлялося, світова прем’єра стрічки "Куба&Аляска" відбулася на одному з найбільших кінофестивалів Європи — Sheffield Doc Fest у Великій Британії. Фільм вже отримав дві нагороди на Брюссельському міжнародному кінофестивалі в програмі "Тижневик режисерів" — приз від журі та приз глядацьких симпатій.

Джерело: https://mcsc.gov.ua/news/film-pro-ukrayinskyh-bojovyh-medykyn-kubaalyaska-otrymav-golovnu-nagorodu-na-kinofestyvali-v-rymi/