Інтерфакс-Україна

Економіка

19:07 17.03.2025

ФДМУ спрямував 1,2 млрд грн від управління ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

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ФДМУ спрямував 1,2 млрд грн від управління ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

Фонд державного майна спрямував отримані від управління столичним ТРЦ Ocean Plaza 1,2 млрд грн у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, повідомила пресслужба відомства.

"Фонд державного майна демонструє ефективне управління націоналізованими активами: поки триває підготовка Ocean Plaza до приватизації, він вже працює на економіку країни. 1,2 млрд грн, отримані від оренди торгових площ, спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії", – цитується у повідомлені в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Згідно з повідомленням, триває підготовка ТРЦ до приватизації. Аукціон планується провести у поточному році.

Фонд держмайна нагадав, що 20 березня 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду України 66,65% статутного капіталу ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь” (ТРЦ Ocean Plaza) було стягнуто в дохід держави і передано в управління Фонду.

ТРЦ Ocean Plaza входить до переліку об’єктів великої приватизації. Його стартова ціна визначена в 1,65 млрд грн.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа - 165 тис. кв. м. Інвестиції в об’єкт становили приблизно $300 млн. Компанія UDP і ТОВ “К.А.Н. Девелопмент” виступили партнерами з розвитку проєкту.

ТРЦ було продано російській “ТПС-Нерухомість” Аркадія Ротенберга 2012 року. Пізніше, 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021-му він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угоду фіналізовано влітку-2023.

 

 

 

Теги: #фдму #кошти #трц #управління

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