Дипломатія

12:53 16.04.2024

В кінотеатрі «Жовтень» стартував «12-й тиждень австрійського кіно»

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11 квітня 2024 року у київському кінотеатрі «Жовтень» відбулося урочисте відкриття щорічного фестивалю «Тиждень австрійського кіно», який триватиме до 15 квітня включно.

Пізніше покази також пройдуть в інших містах: 22-25 квітня у Дніпрі (кінотеатр «Мост-Кіно» в ТРК «Мост-Сіті»), 9-12 травня в Чернівцях (кіноконцертна зала «Чернівці»),16-19 травня у Львові (кінотеатр «Планета кіно» в ТРЦ Forum).

Фестиваль проводять Посольство Республіки Австрія в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік» за підтримки генерального партнера AMIC ENERGY.

До програми цьогорічного фестивалю увійшли найцікавіші картини австрійського кінематографа останніх років.

Кінофестиваль розпочався показом драми «Ціле життя»режисера Ганса Штайнбіхлера за мотивами однойменного бестселера Роберта Зітхалера «Ціле життя». Представив фільм-відкриття Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні доктор Арад Бенкьо.

Після завершення кінофестивалю генеральний партнер AMIC ENERGY пожертвує в знак підтримки та поваги до незламного українського народу суму, еквівалентну касовим зборам фестивалю.

Всі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Також до події долучилися дипломати з різних країн: Онтал Гейзер, Посол Угорщини в Україні, Валеріу Ківерь, Посол Республіки Молдова в Україні, Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Аргентинської Республіки в Україні, Радек Пех, Посол Чехії в Україні.

Тиждень австрійського кіно щорічно проходить в Україні вже понад 11 років. Винятком через війну став лише 2022 рік.

Детальніше https://www.facebook.com/UkrDiplomatic/

Теги: #кіно #кінотеатр #жовтень

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