Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

Відреставрована версія кінострічки українського режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани і з 29 травня виходить у широкий прокат.

"На сьогодні фільм взяли у прокат 60 кінотеатрів. Це не мало для фільму, якому 60 років, але мало в масштабах України, де в нас 400 кінозалів", - сказав генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка Андрій Дончик агентству "Інтерфакс-Україна" під час допрем'єрного показу в Українському домі.

Дончик сподівається, що кількість кінотеатрів, які включатимуть у свій репертуар цей фільм, зростатиме.

"Глядачі заслуговують побачити шедевр українського кіно у високій якості — з найменшими деталями, кольоровими напівтонами та музичним супроводом, які повертають повну силу естетики Параджанова. Для нас важливо не лише відновити фільм, а й повернути його глядачу як живу частину нашої культури", - підкреслив Дончик.

За його словами, завдяки унікальній реставрації глядачі, зокрема молодь, зможуть побачити фільм у первозданному вигляді, таким, який його задумували автори – сам Параджанов, оператор Юрій Іллєнко, композитор Мирослав Скорик.

На думку Дончика, цей фільм про українську ідентичність і він є фундаментом, на який має спиратися новий український кінематограф.

Фільм "Тіні забутих предків" створений у 1964 році за мотивами однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського. У стрічці знялися Іван Миколайчук та Лариса Кадочнікова. "Тіні забутих предків" вважається одним із найвизначніших творів українського кіномистецтва та очолює рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів. Реставрація фільму стала результатом багаторічної праці фахівців, спрямованої не лише на технічне оновлення, а й на збереження творчої ідентичності оригіналу. Зокрема, збережено фірмову кольорокорекцію, проведено ретельну чистку звуку, що дозволило відтворити атмосферу фільму з новою точністю.

Фільм відреставрували за підтримки Національної кіностудії імені Олександра Довженка та міжнародного фонду The Film Foundation World Cinema Project, заснованого Мартіном Скорсезе.

"Фінансував увесь процес Фонд Джорджа Лукаса (США), плівку для сканування надав британський колекціонер Деніел Берд, сканування відбувалося у Варшаві, а нині цифрову копію зберігає Австрійський кіноархів. Для кольорокорекції, для правильної передачі кольорів оригінального фільму, використали вінтажну копію з Гарвардського кіноархіву", — розповів на показі кінознавець Алік Шпилюк.

Прем’єра фільму в рамках програми "Кінопростір Українського Дому" відбулася за підтримки партнерів, зокрема, дистриб’ютора "Кіноманія".