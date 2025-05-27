Інтерфакс-Україна
Події
18:19 27.05.2025

Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

2 хв читати
Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

Відреставрована версія кінострічки українського режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани і з 29 травня виходить у широкий прокат.

"На сьогодні фільм взяли у прокат 60 кінотеатрів. Це не мало для фільму, якому 60 років, але мало в масштабах України, де в нас 400 кінозалів", - сказав генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка Андрій Дончик агентству "Інтерфакс-Україна" під час допрем'єрного показу в Українському домі.

Дончик сподівається, що кількість кінотеатрів, які включатимуть у свій репертуар цей фільм, зростатиме.

"Глядачі заслуговують побачити шедевр українського кіно у високій якості — з найменшими деталями, кольоровими напівтонами та музичним супроводом, які повертають повну силу естетики Параджанова. Для нас важливо не лише відновити фільм, а й повернути його глядачу як живу частину нашої культури", - підкреслив Дончик.

За його словами, завдяки унікальній реставрації глядачі, зокрема молодь, зможуть побачити фільм у первозданному вигляді, таким, який його задумували автори – сам Параджанов, оператор Юрій Іллєнко, композитор Мирослав Скорик.

На думку Дончика, цей фільм про українську ідентичність і він є фундаментом, на який має спиратися новий український кінематограф.

Фільм "Тіні забутих предків" створений у 1964 році за мотивами однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського. У стрічці знялися Іван Миколайчук та Лариса Кадочнікова. "Тіні забутих предків" вважається одним із найвизначніших творів українського кіномистецтва та очолює рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів. Реставрація фільму стала результатом багаторічної праці фахівців, спрямованої не лише на технічне оновлення, а й на збереження творчої ідентичності оригіналу. Зокрема, збережено фірмову кольорокорекцію, проведено ретельну чистку звуку, що дозволило відтворити атмосферу фільму з новою точністю.

Фільм відреставрували за підтримки Національної кіностудії імені Олександра Довженка та міжнародного фонду The Film Foundation World Cinema Project, заснованого Мартіном Скорсезе.

"Фінансував увесь процес Фонд Джорджа Лукаса (США), плівку для сканування надав британський колекціонер Деніел Берд, сканування відбувалося у Варшаві, а нині цифрову копію зберігає Австрійський кіноархів. Для кольорокорекції, для правильної передачі кольорів оригінального фільму, використали вінтажну копію з Гарвардського кіноархіву", — розповів на показі кінознавець Алік Шпилюк.

Прем’єра фільму в рамках програми "Кінопростір Українського Дому" відбулася за підтримки партнерів, зокрема, дистриб’ютора "Кіноманія".

Теги: #тіні_забутих_предків #кіно #параджанов #дончик #кадочнікова #довженко #миколайчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 27.05.2025
"Тіні забутих предків" повертаються на великі екрани: відреставрована версія шедевра Параджанова вже у прокаті

"Тіні забутих предків" повертаються на великі екрани: відреставрована версія шедевра Параджанова вже у прокаті

08:20 05.05.2025
Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

13:07 07.04.2025
35 найрейтинговіших фільмів IMDb за кількістю голосів

35 найрейтинговіших фільмів IMDb за кількістю голосів

11:48 08.02.2025
Держкіно: українське кіно є невід’ємною частиною світового кінематографа

Держкіно: українське кіно є невід’ємною частиною світового кінематографа

18:04 07.02.2025
Мінкультури координуватиме політику у сфері кіно

Мінкультури координуватиме політику у сфері кіно

21:12 22.01.2025
Китай повернув іноземні фільми в кінотеатри для стимулювання витрат споживачів

Китай повернув іноземні фільми в кінотеатри для стимулювання витрат споживачів

14:27 21.01.2025
Фільм українського режисера відібрали до основної конкурсної програми Берлінале

Фільм українського режисера відібрали до основної конкурсної програми Берлінале

13:39 10.01.2025
Оголошено переможців Премії ім. Параджанова серед професійних дебютів за 2024 рік

Оголошено переможців Премії ім. Параджанова серед професійних дебютів за 2024 рік

10:48 10.01.2025
Кабмін пропонує Раді збільшити в 50 разів штрафи за незаконне демонстрування або розповсюдження фільмів

Кабмін пропонує Раді збільшити в 50 разів штрафи за незаконне демонстрування або розповсюдження фільмів

21:19 05.12.2024
Лонглист претендентів на "Оскар" містить три українські кінострічки

Лонглист претендентів на "Оскар" містить три українські кінострічки

ВАЖЛИВЕ

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Оновлену версію першого в Україні музею Параджанова відкрили в КиМУ

Весілля в "Софії Київській", через яке Мінкультури здійснює перевірку, проводилося для військового – заступник гендиректора

Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

Гендиректорка "Софії Київської": ми себе асоціюємо як абсолютно світська установа

До проєкту "Контракт 18–24" можуть бути долучені спеціальності, пов’язані з дронами - Паліса

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

"Нафтова піраміда": правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА