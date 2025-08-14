Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 14 серпня оголосила вирок колишнім головному інженеру ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та генеральному директору приватної компанії, яких було викрито на розкраданні понад 4,4 млн грн коштів держпідприємства, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Вироком суду колишнього інженера визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на три роки, з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Ексдиректора компанії визнано винуватим за ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Вироком суду йому призначено остаточне покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на три роки, з конфіскацією майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як йдеться у повідомленні, у межах досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання. Переможцем у тендері стала наперед визначена компанія, з якою було укладено договір, що не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

Відповідно до умов договору обладнання для кіностудії повинні були поставити до кінця 2018 року, проте фактично кіностудія отримала частину обладнання лише у квітні 2019 року. Незважаючи на це, головний інженер посприяв у тому, щоб держпідприємство сплатило приватній компанії всю суму коштів, передбачену умовами договору. Як наслідок, кіностудія за непоставлене обладнання сплатила понад 4,4 млн гривень.