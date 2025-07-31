Територію кіностудії ім. Довженка пошкоджено в результаті обстрілу Києва

У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Наймасштабніші руйнування від початку повномасштабного вторгнення, проте, на щастя, – без людських жертв", - вказується у повідомленні.

В Держкіно наголосили, що Національна кіностудія імені Олександра Довженка – це культурний символ України з більш ніж сторічною історією. Вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи. Тут народилися легендарні фільми, зокрема "Земля", "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)", "Тіні забутих предків" – стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва.

"Ці збитки – не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України", – підкреслюється у повідомленні.