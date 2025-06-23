Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

Національна кіностудія імені Олександра Довженка підтримує кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови, серед громадських і культурних діячів не всі погоджуються з такою позицією.

"Олександр Завальський — один із перших, хто започаткував дубляж українською мовою на телеканалі 1+1. Саме він стояв біля витоків формування українськомовного аудіовізуального простору, коли це ще не було державною нормою, а радше — викликом. Його професійний шлях — це десятки проєктів, дубльованих українською, любов до мови й культура слова, яку він транслює через екран. Завальський не лише майстер слова, а й стратег — той, хто розуміє, як формувати мовну політику у сфері медіа", - йдеться в повідомленні кіностудії в мережі Facebook.

Там вважають, що саме такий кандидат здатен ефективно захищати права україномовних громадян і сприяти розширенню культурного простору українською мовою з повагою до мовної ідентичності.

"Ми вважаємо важливим, щоб відповідальну місію Уповноваженого із захисту державної мови очолила людина, яка має не лише глибоку повагу до української мови, а й реальні здобутки у її популяризації", - додали в кіностудії.

В той же час, серед громадських і культурних діячів не всі погоджуються з такою позицією.

"Уряд пропонує на посаду уповноваженого із захисту державної мови актора, який, як пишуть в пресі, роками працював на каналі "Глас". Як на мене, це - дуже показовий діагноз. Не дотримуватися норм закону про мову, де є чіткі вимоги до кандидата на таку посаду. Не цінувати зусилля чинного уповноваженого. Не чути думку десятків видатних діячів культури і громадських активістів. Яких ще правил поведінки повинен дотримуватися уряд, щоб користуватися повагою і підтримкою, а також ефективно захищати державну мову?", - написав громадський діяч і дипломат Данило Лубківський в мережі Facebook, додавши, що разом із багатьма іншими колегами закликає уряд переназначити діючого мовного омбудсмена Тараса Кременя.

У свою чергу мовознавиця Лариса Масенко обурилася, що Завальський хоче перейди до "добротливого відновлення статусу української мови".

"Словник подає такий ланцюжок синонімів до прикметника "добротливий": ласкавий, несварливий, сумирний, лагідний, добросердий, м'який, тихий, плохий, добродушний". Отже, в часи геноцидної війни, яку росіяни провадять в Україні, розстрілюючи на окупованих територіях всіх, хто говорить українською і зачищаючи територію від будь-яких слідів її колишньої присутності, майбутній мовний омбудсмен провадитиме "лагідну, сумирну" українізацію, без жодних конфліктів з російськомовними особами, старанно з'ясовуючи, в чому ж полягають причини їхньої російськомовності", - написала вона в мережі Facebook.

Раніш ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") також розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

Крім того, 19 червня діячі культури закликають владу переназначити Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.