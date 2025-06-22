Завальський підтримував Вєрку Сердючку в мовному скандалі, робив компліменти Азарову за моду на українську і критикував мовні штрафи

Кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови, актор Олександр Завальський підтримував Андрія Данилка (сценічний псевдонім Вєрка Сердючка) в мовному скандалі, робив компліменти колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову за просування моди на українську мову і критикував штрафи за порушення мовного законодавства.

"Набирає обертів скандал навколо Андрія Данилка — мовляв, співає російськомовні пісні й за це його має жорстко покарати мовний омбудсмен. Я не фанат творчості Сердючки. Але перепрошую — напади на цього артиста вважаю дурістю… Замість тиску можна було б: зустрітися з ним, з’ясувати його позицію, пояснити в чому він помиляється, тобто – зробити союзником у мовному питанні, а не ворогом. Бо тепер що? Його покарають — і він стане в опозицію. А разом з ним і мільйони тих, хто його любить і поважає, хто до нього дослухається. Як це допоможе мові?" - написав Завальський в мережі Facebook 16 червня, після того, як нещодавно уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції з приводу порушення мовного законодавства під час концерту Вєрки Сердючки.

Він також наголосив, що процес відновлення статусу української мови має бути мудрим, а не через покарання, а через переконання.

"Потрібна системна допомога від держави. Саме поміркована та добре продумана державна політика здатна розв’язати мовне питання безболісно та набагато швидше, ніж це відбувається зараз", - написав Завальський у Facebook за результатами круглого столу, який відбувся 10 червня в Києві.

На його думку, в Україні доцільно створити державний онлайн-сервіс, завдяки якому людина могла б дуже швидко, просто та безоплатно отримати консультацію з будь-якого мовного питання, а також необхідно постійно підтримувати та стимулювати вихователів дитячих садочків, вчителів у школах і викладачів вищих навчальних закладів не лише морально, але й фінансово.

У лютому 2021 року в інтерв'ю проєкту Victoria Museum, відповідаючи на запитання ведучої, чи задавав моду на українську мову колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, Завальський відповів, що "навіть помиляючись - так". "І тут я хочу зробити йому комплімент, в контексті того, що це залежить від кожної людини... Це тривалий процес, це треба розуміти, історично тривалий, але головне бажання", - додав він.

У тому ж інтерв'ю, коментуючи норму мовного закону, згідно якої з 16 січня 2021 року українська мова стає мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна, Завальський скептично прокоментував впровадження штрафів. "Це дуже добре, але якщо людина не знає мови, так як ми з вами її знаємо? То що, її карати карбованцем? Боже збав", - підкреслив він, зазначивши необхідність запровадження в Україні мовних курсів.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсува, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.