Інтерфакс-Україна
Події
18:22 08.07.2025

Письменник Остап Українець погодився стати військовим представником в Секретаріаті мовного омбудсмена за каденції Завальського

4 хв читати

Письменник і перекладач, засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець погодився стати військовим представником в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови за каденції Олександра Завальського, хоча того ще не призначили.

"Мені запропонували стати військовим представником в офісі мовного вповноваженого. Мої погляди на розвиток державної мови виявились суголосні запиту і потребі. Тож я погодився… Свої погляди на мовні політики я не раз озвучував і ще озвучу, зокрема працюватиму над стратегією комплексного просування державної мови в усіх сферах. Я зацікавлений у тому, щоб зберегти систему правозахисту, вибудувану Тарасом Кременем. Я зацікавлений у тому, щоб офіс Олександра Завальського працював настільки ефективно, наскільки можливо. І я менше за все хотів би конфліктів у середовищі тих, із ким ми разом відстоювали українську в значно гірших умовах". - написав Українець в мережі Facebook.

Також він опублікував лист-звернення від філологів, активістів і волонтерів щодо поточної ситуації з українською мовою.

"Ми готові підтримати Олександра Завальского як мовного уповноваженого, який поділятиме нашу думку і прагнення. Ми докладемо зусиль, щоб посилити його роботу і залучити до реалізації ширшої стратегії усіх небайдужих до української мови. Мовний омбудсмен є відповідальним урядовим офісом, проте побудова сильної мовної політики і дотримання проєвропейських стратегій мовного планування з огляду на історичний момент, в якому перебуває Україна та її державна мова — наша спільна справа. Відкритість і співзалученість мають стати ключовими для реалізації мовних політик в подальшому", - йдеться у звернені.

Лист підписали голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, блогери Андрій Шимановський і Карина Сухорукова, актор театру та кіно Дмитро Вівчарюк, заслужена артистка України Ірина Мельник, Миколай Серга і Остап Українець (Об'єднання "Культурні сили").

У свою чергу ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") в коментарях до допису Українця висловив свою думку: "Рішення "посилити" Завальського лише легітимізує безглузду кадрову політику людей абсолютно байдужих до мовної політики. Вважаю участь Остапа Українця та Олександрв Алфьоровв у цій грі помилкою. Хоч звісно хотів би помилитися сам".

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи. 2 липня Кабінет міністрів звільнив Кременя з посади уповноваженого з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

19 червня діячі культури закликали владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. На 27 червня під зверненням свої підписи залишило уже 163 митця, культурних і громадських діяча, правозахисника, діяча освіти і науки, регіональних журналістів і редакторів.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. 24 червня Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Теги: #завальський #остап_українець #військовий_представник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 05.07.2025
Кандидат на мовного омбудсмена Завальський про Кременя: Я йому не ворог, співчуваю, що все так склалося

Кандидат на мовного омбудсмена Завальський про Кременя: Я йому не ворог, співчуваю, що все так склалося

15:36 27.06.2025
До Кабміну не надходило інших нових кандидатур на мовного омбудсмена, крім Завальського

До Кабміну не надходило інших нових кандидатур на мовного омбудсмена, крім Завальського

10:49 24.06.2025
Завальський у разі призначення мовним омбудсменом має намір ініціювати блокування російської музики і розробку інструментів для переходу на українську в ЗСУ

Завальський у разі призначення мовним омбудсменом має намір ініціювати блокування російської музики і розробку інструментів для переходу на українську в ЗСУ

15:08 23.06.2025
Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

12:34 22.06.2025
Завальський підтримував Вєрку Сердючку в мовному скандалі, робив компліменти Азарову за моду на українську і критикував мовні штрафи

Завальський підтримував Вєрку Сердючку в мовному скандалі, робив компліменти Азарову за моду на українську і критикував мовні штрафи

11:12 22.06.2025
Кандидат на мовного омбудсмена Завальський: Мене обливають брудом лише тому, що я публічно висловив готовність допомогти державі

Кандидат на мовного омбудсмена Завальський: Мене обливають брудом лише тому, що я публічно висловив готовність допомогти державі

17:09 20.06.2025
Кандидат на мовного омбудсмена Завальський: Не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовженням старої політики

Кандидат на мовного омбудсмена Завальський: Не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовженням старої політики

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув тракторист

Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" починає закупівлю пасажирських вагонів нового покоління

Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

Посадовець Державного космічного агентства України отримав 15 років тюрми за роботу на ворога - СБУ

"Пакунок школяра" розповсюджується на дітей-сиріт, але не надається учням за кордоном і на тимчасово окупованих територіях

Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

Кабмін доручив Міносвіти реалізувати можливість підтвердження статусу першокласника для програми "Пакунок школяра"

Термін підготовки домашнього улюбленця до виїзду за кордон може сягнути 4 міс. - Держпродспоживслужба

Полігон для проходження студентами військової підготовки уже створено в одній із областей - Лісовий

Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА