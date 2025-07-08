Письменник Остап Українець погодився стати військовим представником в Секретаріаті мовного омбудсмена за каденції Завальського

Письменник і перекладач, засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець погодився стати військовим представником в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови за каденції Олександра Завальського, хоча того ще не призначили.

"Мені запропонували стати військовим представником в офісі мовного вповноваженого. Мої погляди на розвиток державної мови виявились суголосні запиту і потребі. Тож я погодився… Свої погляди на мовні політики я не раз озвучував і ще озвучу, зокрема працюватиму над стратегією комплексного просування державної мови в усіх сферах. Я зацікавлений у тому, щоб зберегти систему правозахисту, вибудувану Тарасом Кременем. Я зацікавлений у тому, щоб офіс Олександра Завальського працював настільки ефективно, наскільки можливо. І я менше за все хотів би конфліктів у середовищі тих, із ким ми разом відстоювали українську в значно гірших умовах". - написав Українець в мережі Facebook.

Також він опублікував лист-звернення від філологів, активістів і волонтерів щодо поточної ситуації з українською мовою.

"Ми готові підтримати Олександра Завальского як мовного уповноваженого, який поділятиме нашу думку і прагнення. Ми докладемо зусиль, щоб посилити його роботу і залучити до реалізації ширшої стратегії усіх небайдужих до української мови. Мовний омбудсмен є відповідальним урядовим офісом, проте побудова сильної мовної політики і дотримання проєвропейських стратегій мовного планування з огляду на історичний момент, в якому перебуває Україна та її державна мова — наша спільна справа. Відкритість і співзалученість мають стати ключовими для реалізації мовних політик в подальшому", - йдеться у звернені.

Лист підписали голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, блогери Андрій Шимановський і Карина Сухорукова, актор театру та кіно Дмитро Вівчарюк, заслужена артистка України Ірина Мельник, Миколай Серга і Остап Українець (Об'єднання "Культурні сили").

У свою чергу ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") в коментарях до допису Українця висловив свою думку: "Рішення "посилити" Завальського лише легітимізує безглузду кадрову політику людей абсолютно байдужих до мовної політики. Вважаю участь Остапа Українця та Олександрв Алфьоровв у цій грі помилкою. Хоч звісно хотів би помилитися сам".

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи. 2 липня Кабінет міністрів звільнив Кременя з посади уповноваженого з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

19 червня діячі культури закликали владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. На 27 червня під зверненням свої підписи залишило уже 163 митця, культурних і громадських діяча, правозахисника, діяча освіти і науки, регіональних журналістів і редакторів.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. 24 червня Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.