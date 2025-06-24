Завальський у разі призначення мовним омбудсменом має намір ініціювати блокування російської музики і розробку інструментів для переходу на українську в ЗСУ

Кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови, актор Олександр Завальський у разі призначення має намір ініціювати блокування російської музики на стримінгових платформах і розробку практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

"Я вдячний кожному, хто останніми днями підтримував чи критикував мене в соцмережах. Це свідчить про одне: питання мови — не байдуже суспільству. Ваші коментарі та пости додали мені наснаги та допомогли впевнитись у правильності напрямку дій, які я для себе визначив. Умовно назвемо їх "кроками", - написав Завальський в мережі Facebook.

Зокрема, першим "кроком" він визначив падкоємність і професійність.

"Необхідно зберегти та посилити чинний Інститут уповноваженого. Для ефективної та неухильної дії закону про функціонування української мови як державної, усіх професійних працівників бажано залишити на своїх посадах, тоді досвід попередників стане міцною основою подальших рішень. Якщо мене оберуть уповноваженим із захисту державної мови, я робитиму все, щоб інституція й надалі залишалася незалежною, сильною та ефективною", - додав він.

Також Завальський планує у разі призначення ініціювати звернення до Ради гаціональної безпеки і оборони (РНБО) та Міністерства цифрової трансформації щодо блокування російської музики на Apple Music, Spotify та інших платформах.

"Мода на українську. Щоб українська мова стала авторитетною, впливовою та знаковою серед молоді, разом з інфлюенсерами та блогерами маю на меті створити довготривалий масштабний проєкт щодо популяризації української в соцмережах і повсякденному спілкуванні. Приклад Могилянки, де навіть на перервах не розмовляють мовою окупанта, стане дороговказом для інших вишів", - розповів кандидат.

Також він має намір ініціювати розробку спільно з військовими практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

"Заохочування людей, а не приниження. На півдні та сході України багато людей досі говорять російською. Але замість тиску — ми запропонуємо конкретні переваги переходу на українську. Кожна стратегія просування мови ґрунтуватиметься на опитуваннях, діалозі, повазі та системі заохочення. Бо мовна політика — це не каральний інструмент, а шлях до єдності", - підкреслив Завальський.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.