Кандидат на мовного омбудсмена Завальський: Мене обливають брудом лише тому, що я публічно висловив готовність допомогти державі

Кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена, актор Олександр Завальський заявляє, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас".

"Не люблю публічно виправдовуватись, але зараз — виняток. Мені закидають співпрацю з "московськими попами", бо колись працював ведучим і озвучував програми на православному каналі. Так, справді працював. Але тоді це не суперечило позиції Української православної церкви — ба більше, мене було нагороджено церковним орденом Святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня. І я вдячний УПЦ за це визнання. Сьогодні мене обливають брудом лише через те, що я публічно висловив готовність допомогти державі — зокрема молоді – в українізації", - написав Завальський в мережі Facebook.

Він додав, що не є чиновником і не має стажу в державних структурах, а також анонсував, що невдовзі оприлюднить план дій, як кандидат на мовного омбудспена.

"Україні потрібне не лише адміністрування — потрібна душа. Мова живе не тільки в офіційних наказах, а й у піснях, у театрі, у кіно, у міжособистісному спілкуванні. Ви можете зобов'язати людину говорити українською на роботі, але не змусите спілкуватися попри її бажання — вдома чи з друзями. Чи маю я право так говорити? Судіть самі", - додав він.

З відкритих джерел відомо, що з 2003 по 2014 роки Завальський працював ведучим на ТРК "Глас", який фінансувався Українською православною церквою (Московського патріархату).

Раніше Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликали владу перепризначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.