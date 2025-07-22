Інтерфакс-Україна
Події
09:38 22.07.2025

Завальський впевнений, що зміг би зробити процес українізації та дерусифікації менш болючим та результативнішим

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Завальський впевнений, що зміг би зробити процес українізації та дерусифікації менш болючим та результативнішим
Фото: https://www.facebook.com/

Колишній кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови, актор Олександр Завальський заявляє про свою впевненість зробити процес українізації та дерусифікації менш болючим та результативнішим.

"Міцно тисну руку тим журналістам, митцям, військовим, бізнесменам, політикам, священникам — усім, хто був готовий долучитися до справи державного значення та разом зі мною торувати нелегкий шлях українізації та дерусифікації нашої Батьківщини. Ви — вірили в мою готовність і здатність внести серйозні та позитивні зміни в цей процес, а я — знав, що разом ми здатні зробити його менш болючим та результативнішим", - написав Завальський в  мережі Facebook.

Він додав, що не відмовляється ні від своїх намірів, ні від своїх слів, і буде продовжувати "прищеплювати любов до рідної української мови".

Крім того, він привітав Олену Івановську з призначенням на посаду мовного омбудсмена.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Серед інших кандидатів був і актор Олександр Завальський. Під час кампанії з обрання уповноваженого Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. Також Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

Теги: #українізація #завальський #дерусифікація

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