02:10 27.11.2025

Частина республіканців у Конгресі США різко критикують план Трампа щодо України - ЗМІ

Частина республіканців у Конгресі США різко критикують Білий дім через підходи до запропонованого мирного плану щодо України, повідомила агенція Reuters в середу.

"Це є різким відхиленням для партії, яка тісно дотримувалася майже всіх ініціатив Трампа", - зазначає Reuters.

"Цей так званий "мирний план" має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він призведе до миру", – цитує агенція сказане у п’ятницю сенатором Роджером Вікером, республіканським головою Комітету Сенату з питань збройних сил.

"Ці побоювання загострилися, коли Bloomberg News повідомило у вівторок, що посланець Трампа Стів Віткофф під час телефонної розмови 14 жовтня з політичним помічником президента Росії Володимира Путіна Юрієм Ушаковим заявив, що вони повинні разом працювати над планом припинення вогню, і що Путін повинен порушити це питання з Трампом", - пише Reuters.

Агенція наводить також висловлювання конгресмена-республіканця Дона Бейкона, який в дописі на платформі X заявив, що "Для тих, хто виступає проти російського вторгнення і хоче, щоб Україна перемогла як суверенна та демократична країна, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти вести ці переговори. Чи зробить російський платний агент менше, ніж він? Його слід звільнити".

Також Reuters посилається, серед іншого на заяву сенатора Мітча Макконнелла, колишнього лідера республіканців у Сенаті, який "припустив, що Трампу, можливо, доведеться знайти нових радників".

"Усе це свідчить про те, що він (Трамп – ІФ-У) набагато більш політично вразливий, ніж здавався протягом останніх дев'яти-десяти місяців", - цитує Reuters Скотта Андерсона, наукового співробітника з досліджень управління в Інституті Брукінгса.

"Крім того, враховуючи, що опитування громадської думки показують, що більшість американців хочуть підтримати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками, республіканці, ймовірно, дивляться вперед на проміжні вибори 2026 року, коли на карту буде поставлений контроль над Конгресом, і багатьом кандидатам від республіканців у напружених перегонах доведеться звертатися до незалежних виборців", - зазначено в матеріалі Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trumps-ukraine-plan-triggers-outrage-republican-lawmakers-2025-11-26/

