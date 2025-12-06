Інтерфакс-Україна
22:27 06.12.2025

Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США

Європейські країни у своїй переважній більшості у 2022-2024 роках, до повернення президента Дональда Трампа на посаду президента США у січні 2025 року, набагато більше купували нафти та газу в Росії, аніж надавали підтримки Україні, заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Я знав, що багато з цих країн пов'язали свою енергетичну долю з Росією, але я не мав уявлення про масштаби цього або про те, наскільки (сукупно) це затьмарювало їхню допомогу Україні", – написав він у соцмережі X у суботу.

Ландау проілюстрував свій пост графіком, який йому надали в Державному департаменті США. Він уточнив, що запитував ці дані у зв’язку зі своєю поїздкою цього тижня на засідання глава МЗС країн НАТО замість держсекретаря Марко Рубіо. Після цього засідання Ландау різко розкритикував країни ЄС.

Згідно з графіком, лише у 5 з 24 країн Європи фінансова допомога Україні (гранти та кредити) перевищила сплату РФ за нафту і газ: Великобританії, Данії, Швеції, Норвегії та Швейцарії. У випадку Швейцарії нафтогазові платежі РФ відсутні, тоді як у випадку скандинавських країн вони невеликі – до $1 млрд за обсягу допомоги Україні від $5 млрд до $10 млрд (тут і надалі приблизні показники, бо в графіку відсутні точні дані). Загалом Данії, Швеція та Норвегія в переліку 24 країн зайняли відповідно 3, 6 та 8 місце за обсягом допомоги Україні.

І навіть у випадку Великобританії, яка сплатила РФ за вуглеводні біля $3,5 млрд, це все одно набагато менше, аніж надана Україні допомога, яка оцінюється у $15 млрд – другий показник серед 24 країн.

Приблизно рівні обсяги допомоги Україні та купівлі російських нафти й газу у Фінляндії, тоді як у випадку Литви та Латвії нафтогазові платежі РФ вже перевищують допомогу Україні за оцінкою Держдепу США. (Естонія у графіку відсутня, як і інші країни, обсяги допомоги яких або імпорт вуглеводнів з РФ за цей період був нижчим за $1 млрд.)

Найбільший європейський донор України Німеччина з показником підтримки біля $17,5 млрд купила у 2022-2024 роках російських нафту та газу на $20 млрд. У Нідерландів, які четверті в списку допомоги приблизно з $8,5 млрд, імпорт вуглеводнів з РФ склав майже $5 млрд.

У Франції це співвідношення складає приблизно $6 млрд проти більш ніж 20-ти, у Польщі $5,5 млрд проти $12 млрд, а у Італії – $3 млрд проти $27,5 млрд: це відповідно 10-й показник за допомогою Україні та 2-й – по імпорту з РФ.

Абсолютним рекордсменом у цьому плані є Туреччина, фінансову підтримку якої Україні на графіку важко оцінити навіть у $0,2 млрд, тоді як закупівлі російських нафти та газу складають біля $32 млрд.

Угорщина за ще менших обсягів допомоги направила Росії за нафту та газ біля $22 млрд, Словаччина – біля $18 млрд, хоча її підтримку Україні можна оцінити приблизно у $1,5 млрд.

Фінансова допомога Чехії Україні у 2022-2024 роках біля $1 млрд, за оцінкою Держдепа США, також набагато менше обсягів купівлі російських вуглеводнів, які склали біля $15 млрд. За цими показниками краще виглядає Іспанія – $2 млрд проти $12 млрд або Болгарія – $0,5 млрд проти $9 млрд.

Джерело: https://x.com/DeputySecState/status/1997372113053692396?s=20

Теги: #критика #єс #сша

