Поліцейські викрили схему заволодіння землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн

Група зловмисників в змові з підприємцем-землевпорядником намагалася заволодіти понад гектаром землі державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", повідомляє Національна поліція України.

"Злочинна група, змовившись з приватним підприємцем-землевпорядником, на підставі підроблених документів на право власності на об'єкт нерухомості намагались заволодіти понад гектаром землі в історичній місцевості Шевченківського району Києва", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в четвер.

В поліції уточнюють, що ця територія перебуває у власності Київської міської ради та належить до державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Згідно з повідомленням, зловмисники діяли за відомою схемою: шляхом підробки документів планували "створити будівлю лише на папері", зареєструвати її у Державному реєстрі речових прав як об’єкт нерухомості та використати цей об’єкт для отримання першочергового права оренди землі під ним, без проведення конкурсу.

"Для реалізації схеми організатор залучив підставну особу, яка зареєструвала нове підприємство та внесла до його статуту "неіснуючу будівлю", а також підприємця, що мав право виготовляти землевпорядну документацію", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що державний реєстратор Держгеокадастру у Вінницькій області на підставі підроблених документів, вніс відповідні відомості до Держреєстру тим самим зареєстрував підроблений проєкт землеустрою на ділянку площею 1,033 га. На підставі цих дій ділки отримали кадастровий номер та намагалися укласти договір оренди з міською радою без проведення торгів.

В поліції уточнюють, що наразі на земельну ділянку накладено арешт. Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників оборудки вилучено документи та речові докази, що підтверджують обставини злочину. Для повного документування призначено земельну, оціночно-земельну та комп’ютерно-технічну експертизи.

Організатору злочинної групи повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна), а також в організації підроблення та використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

Двом іншим учасникам, які безпосередньо виготовляли та використовували підроблені документи, інкримінується підроблення та використання офіційних документів (ч. 3 і ч. 4 ст. 358 КК України). Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють й інші можливі факти злочинної діяльності групи.