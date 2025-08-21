Інтерфакс-Україна
Події
15:14 21.08.2025

Поліцейські викрили схему заволодіння землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн

2 хв читати

Група зловмисників в змові з підприємцем-землевпорядником намагалася заволодіти понад гектаром землі державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", повідомляє Національна поліція України.

"Злочинна група, змовившись з приватним підприємцем-землевпорядником, на підставі підроблених документів на право власності на об'єкт нерухомості намагались заволодіти понад гектаром землі в історичній місцевості Шевченківського району Києва", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в четвер.

В поліції уточнюють, що ця територія перебуває у власності Київської міської ради та належить до державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Згідно з повідомленням, зловмисники діяли за відомою схемою: шляхом підробки документів планували "створити будівлю лише на папері", зареєструвати її у Державному реєстрі речових прав як об’єкт нерухомості та використати цей об’єкт для отримання першочергового права оренди землі під ним, без проведення конкурсу.

"Для реалізації схеми організатор залучив підставну особу, яка зареєструвала нове підприємство та внесла до його статуту "неіснуючу будівлю", а також підприємця, що мав право виготовляти землевпорядну документацію", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що державний реєстратор Держгеокадастру у Вінницькій області на підставі підроблених документів, вніс відповідні відомості до Держреєстру тим самим зареєстрував підроблений проєкт землеустрою на ділянку площею 1,033 га. На підставі цих дій ділки отримали кадастровий номер та намагалися укласти договір оренди з міською радою без проведення торгів.

В поліції уточнюють, що наразі на земельну ділянку накладено арешт. Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників оборудки вилучено документи та речові докази, що підтверджують обставини злочину. Для повного документування призначено земельну, оціночно-земельну та комп’ютерно-технічну експертизи.

Організатору злочинної групи повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна), а також в організації підроблення та використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

Двом іншим учасникам, які безпосередньо виготовляли та використовували підроблені документи, інкримінується підроблення та використання офіційних документів (ч. 3 і ч. 4 ст. 358 КК України). Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють й інші можливі факти злочинної діяльності групи.

Теги: #заволодіння #кіностудія #довженко #земля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 16.08.2025
Повідомлено підозру депутатці сільради на Київщині та її поплічникам за протиправне заволодіння 92 га землі

Повідомлено підозру депутатці сільради на Київщині та її поплічникам за протиправне заволодіння 92 га землі

10:52 14.08.2025
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

11:07 07.08.2025
Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі довкола Музею народної архітектури в Пирогові

Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі довкола Музею народної архітектури в Пирогові

17:22 05.08.2025
Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під НВМК біля Мархалівки під Києвом – КЕКЦ

Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під НВМК біля Мархалівки під Києвом – КЕКЦ

13:23 04.08.2025
Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

13:06 31.07.2025
Територію кіностудії ім. Довженка пошкоджено в результаті обстрілу Києва

Територію кіностудії ім. Довженка пошкоджено в результаті обстрілу Києва

15:19 14.07.2025
Вартість 1 га землі з моменту відкриття ринку зросла на 60% - Opendatabot

Вартість 1 га землі з моменту відкриття ринку зросла на 60% - Opendatabot

15:08 23.06.2025
Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

18:19 27.05.2025
Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

10:25 30.04.2025
ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

ВАЖЛИВЕ

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

ОСТАННЄ

Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

Через ворожий артобстріл на Харківщині поранено мирного мешканця

Стипендії Ради цьогоріч будуть отримувати 47 молодих учених

Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України і РФ - ЗМІ

Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

Сили оборони повернули контроль над більшою частиною н.п. Товсте на Донеччині — ОСУВ "Дніпро"

Фільм про американських бійців Міжнародного легіону ГУР вийшов онлайн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА