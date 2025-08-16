Повідомлено підозру депутатці сільради на Київщині та її поплічникам за протиправне заволодіння 92 га землі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та 5 членам організованої групи, які створили протиправну схему щодо оформлення земельних ділянок на підставних осіб, що спричинило збитки територіальній громаді у Київській області у розмірі 12 млн грн.

"За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку", - повідомив Офіс генпрокурора у телеграм.

Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради.

"Розслідуванням встановлено, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались", - йдеться у пресрелізі.

Оформивши право власності на підставі підроблених документів, зловмисники через свого приватного нотаріуса організували укладення та реєстрацію договорів купівлі-продажу земельних ділянок, згідно яких новим власником стала організатор злочинної схеми та за сумісництвом депутат селищної ради.

"В такий спосіб, вони заволоділи земельними ділянками загальною площею 92 га., спричинивши збитки територіальній громаді на загальну сумі 12 млн грн", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у м. Києві, Київській та Хмельницькій областях виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження земельних ділянок та їх подальшого придбання депутатом, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, їх об’єднання, довіреності тощо.