Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:06 05.08.2025

У Празі відкрили виставку про злочини Росії проти України

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У Празі відкрили виставку про злочини Росії проти України

У столиці Чехії відкрилася виставка "Valka. Vyrobeno v Rusku. Artefakty rusko-ukrajinské války", присвячена злочинам Російської Федерації проти України. Захід організовано Фундацією Пилипа Орлика у співпраці з Українським інститутом у Празі, повідомляє Фундація Пилипа Орлика.

Експозиція охоплює період з 2014 року, зосереджуючись на подіях після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му році. Представлені артефакти демонструють наслідки російської агресії, включаючи зруйновані речі, особисті історії та документальні свідчення.

Урочисте відкриття відбулося за участі голови Фундації Пилипа Орлика Артема Миколайчука, дипломата Володимира Єльченка та голови Українського інституту у Празі Ростислава Прокопюка.

Серед почесних гостей - голова Праги 1 Терезія Радомерська, урядовий координатор Отакар Фолтин, аналітик Владімір Вотапек, криміналіст Владімір Дзуро, професор Петр Главачек та легенда чеського хокею Домінік Гашек.

"Кожен з цих експонатів - це трагедія. І, на жаль, з кожним днем таких експонатів стає все більше", - зазначив Артем Миколайчук.

Представники чеського уряду підтвердили незмінну підтримку України та висловили готовність сприяти міжнародним ініціативам Фундації Пилипа Орлика.

"Ми надзвичайно вдячні за допомогу Чехії та підтримку наших громадян", - наголосив Володимир Єльченко.

Учасники заходу підтримали кампанію #unrussiaUN, підписавши петицію про виключення Росії з ООН. Високопосадовці пообіцяли поширити ініціативу серед міжнародних партнерів.

Виставка стала не лише культурною подією, а й платформою для міжнародної солідарності з Україною. Організатори закликають до посилення санкцій проти Росії та активізації підтримки на глобальному рівні.

 

Теги: #прага #виставка #фундація_пилипа_орлика #прокопюк #єльченко #миколайчук

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