Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко заявляє, що фінансування сфери кіно на 2026 рік необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн.

"Будемо працювати над тим, щоби збільшити фінансування кінематографу на наступний рік. Ми розуміємо, що якщо ми зараз не фінансуємо створення контенту, то агресор створить свій контент про нашу війну. Відповідно ми маємо говорити про те, щоб збільшувати фінансування", - сказала Григоренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що наразі у бюджетній декларації на 2026 рік на Державне агентство з питань кіно закладено таку ж суму коштів, що і на поточний рік - орієнтовно 120 млн грн, що є недостатнім.

"Тобто ми не запускаємо нові проєкти. Ми продовжуємо дофінансовувати те, що було відібрано раніше. А у нас ще є незавершені проєкти і з 2017, і з 2018 років, і 19-й пітчінг (2024 рік - ІФ-У). Тому перше питання - це відновити фінансування галузі, тому що це утримання кадрів і виробництво контенту", - додала заступниця міністра.

На уточнююче запитання, скільки коштів Мінкультури просить закласти на Держкіно в державному бюджеті на 2026 рік, Григоренко зазначила, що мінімально хотілося б відновити фінансування в "доковідному" розмірі 500-600 млн на рік.

"Це мінімум який потрібно, щоб підтримувати галузь, просто щоб люди залишалися в професій… Тому що ми банально не зможемо відновитися після завершення воєнного стану, тому що ці люди підуть з професії в інші напрямки, там де вони можуть заробити. А культура, яка завжди найменш оплачувана в нашій державі, залишиться без кадрів", - підкреслила вона, висловивши сподівання, що цього року Мінкультури вдасться добитися збільшення фінансування.

Крім того, вона зазначила, що у Держкіно є задача шукати міжнародні фонди, які можуть допомагати українським кіновиробникам.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік на Держкіно було передбачено 663,4 млн грн, із яких 28,7 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії та 634,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Дербюджет на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Держкіно. Зокрема, передбачається 204,1 млн грн, із яких 30,4 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Голова Державного агентства з питань кіно Андрій Осіпов розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в державному бюджеті на 2026 рік.