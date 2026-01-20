Музей Прадо в Мадриді заявив про перевантаження через надмірну кількість відвідувачів

Фото: Вікіпедія

Національний музей Прадо у Мадриді, один із провідних художніх музеїв світу, висловив стурбованість надмірною кількістю відвідувачів, які ускладнюють огляд експонатів та створюють тиск на інфраструктуру, повідомляє The Guardian.

За даними, у 2025 році музей встановив новий рекорд відвідуваності — понад 3,5 мільйона осіб, але директор Мігель Фаломір заявив, що не бажає подальшого зростання цих показників. Він зазначив, що музей має “остаточну межу” відвідувачів і прагне пріоритетизувати якість музейного досвіду над кількістю гостей, щоб уникнути перевантаження залів і схожих проблем, які спостерігаються в інших великих музеях світу.

Фаломір підкреслив, що для Прадо важливо не стати схожим на «метро в годину пік», де скупчення людей заважає сприйняттю мистецтва. У зв’язку з цим музей розробив «Plan Host» — стратегію, спрямовану на оптимізацію потоків відвідувачів, обмеження розмірів груп та покращення загального комфорту під час огляду експозицій.

За оцінками музею, близько 65% відвідувачів — іноземні туристи, і Фаломір висловив сподівання, що колективна увага до культурної спадщини музею сприятиме також збільшенню частки іспанських відвідувачів.