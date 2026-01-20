У Києві відновлять будинок родини Сікорських

Фото: соцмережі

У Києві цього року планують розпочати реставрацію історичного будинку родини видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського з подальшим відкриттям у ньому музею, присвяченому його життю та винаходам. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Йдеться про будівлю на Ярославовому Валу, 15Б, де у XX столітті мешкала сім’я Сікорського. Споруда, зведена у 1904 році як флігель садиби, має статус пам’ятки історії національного значення, але тривалий час перебувала у занедбаному стані і потребувала реставрації.

У 2016 році будинок перейшов у власність Міністерства оборони України, а раніше тривалий час належав благодійному фонду, який не забезпечив належного догляду за пам’яткою. Раніше суд зобов’язав Міноборони законсервувати будівлю та підготувати її до відновлення.

Реставрацію реалізуватиме Фундація Пилипа Орлика за угодою з Міноборони, після чого у приміщенні створять музейну експозицію про життя та технічні досягнення Сікорського, зокрема його внесок у світову авіацію.

Проєкт має на меті популяризувати досягнення української авіації та зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь.