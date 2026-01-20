Інтерфакс-Україна
Культура
12:40 20.01.2026

У Києві відновлять будинок родини Сікорських

1 хв читати
У Києві відновлять будинок родини Сікорських
Фото: соцмережі

У Києві цього року планують розпочати реставрацію історичного будинку родини видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського з подальшим відкриттям у ньому музею, присвяченому його життю та винаходам. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Йдеться про будівлю на Ярославовому Валу, 15Б, де у XX столітті мешкала сім’я Сікорського. Споруда, зведена у 1904 році як флігель садиби, має статус пам’ятки історії національного значення, але тривалий час перебувала у занедбаному стані і потребувала реставрації.

У 2016 році будинок перейшов у власність Міністерства оборони України, а раніше тривалий час належав благодійному фонду, який не забезпечив належного догляду за пам’яткою. Раніше суд зобов’язав Міноборони законсервувати будівлю та підготувати її до відновлення. 

Реставрацію реалізуватиме Фундація Пилипа Орлика за угодою з Міноборони, після чого у приміщенні створять музейну експозицію про життя та технічні досягнення Сікорського, зокрема його внесок у світову авіацію.

Проєкт має на меті популяризувати досягнення української авіації та зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь. 

Теги: #будинок_сікорського #реставрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 19.09.2025
Узгоджено реставрацію ритуальних залів Київського крематорію

Узгоджено реставрацію ритуальних залів Київського крематорію

15:42 01.09.2025
В київському Будинку вчителя під час першої за 113 років реставрації знайшли автентичні елементи – КМДА

В київському Будинку вчителя під час першої за 113 років реставрації знайшли автентичні елементи – КМДА

13:23 04.08.2025
Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

14:48 15.07.2025
КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських

КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських

18:43 12.05.2025
Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

07:49 13.01.2025
Парафія костелу св. Миколая продовжує ліквідувати наслідки ворожого обстрілу у храмі

Парафія костелу св. Миколая продовжує ліквідувати наслідки ворожого обстрілу у храмі

20:07 21.12.2024
План реставрації Миколаївського костелу в Києві передбачає повернення до автентичності

План реставрації Миколаївського костелу в Києві передбачає повернення до автентичності

17:52 01.08.2024
Міська влада Києва звернулася до Кабміну з вимогою реставрувати міст Патона

Міська влада Києва звернулася до Кабміну з вимогою реставрувати міст Патона

11:35 10.06.2024
Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

16:16 07.12.2023
Будинок авіаконструктора Сікорського в Києві має бути відреставровано - Мінкультури

Будинок авіаконструктора Сікорського в Києві має бути відреставровано - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Музей Прадо в Мадриді заявив про перевантаження через надмірну кількість відвідувачів

Керівник хору "Гомін" пояснив відмову колективу від участі у шоу "Кварталу 95"

Вчені знайшли ДНК на малюнку, який пов’язують з Леонардо да Вінчі

У Києві на Лук’янівському кладовищі створили маршрут могилами відомих художників

ПАР відмовилася від участі у Венеційській бієнале

У столиці відбудеться прем’єра документальної стрічки про “Азов”

Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА