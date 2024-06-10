Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

Центр реставрації музейних цінностей Пранаса Гудинаса Литовського національного художнього музею допоможе реставрувати 100 картин Марії Примаченко, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Центр є основною базою навчання реставраторів рухомих художніх цінностей у Литві, зокрема картин та гобеленів. Тут проводяться майстер-класи, семінари та лекції, пов’язані зі збереженням та доглядом за музейними колекціями", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури за результатами візиту до центру в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

Реставратори Центру вже досліджували та відреставрували понад 50 картин і 1 тис. графічних робіт із українських музеїв, і найближчим часом очікується ще 600 робіт і щонайменше два українських стажери.

"Крім того, найближчим часом у цьому центрі реставруватимуть 100 картин Марії Примаченко з державної частини Музейного фонду України з фондів комунальної установи "Запорізький обласний художній музей" Запорізької обласної ради", - ідеться в повідомленні.

На сьогодні на реставрації перебувають картини українського Музею Ханенків, а також литовці відновлюють український килим із Маріуполя.