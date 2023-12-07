Будинок авіаконструктора Сікорського в Києві має бути відреставровано - Мінкультури

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Міністерство оборони України привести Будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського в Києві в належний стан шляхом консерваційних і реставраційних робіт.

"6 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Міністерства оборони України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 червня 2021 року. Тоді Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов на користь держави від заступника генерального прокурора, який представляв інтереси держави в особі МКІП, до Міноборони та державного підприємства "Готель "Козацький", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

Отже, рішення Окружного адмінсуду Києва набуло законної сили.

Зазначено, що згідно з ним суд зобов'язав Міноборони укласти з Мінкультури охоронний договір на об'єкт культурної спадщини - пам'ятку національного значення "Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор І. Сікорський з родиною", розташовану за адресою вул. Ярославів Вал, 15-Б.

Також у Міноборони мають привести будівлю до належного стану шляхом консерваційних і реставраційних робіт.

"Будинок відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського має історичну та культурну цінність і перебуває в статусі пам'ятки історії національного значення. Наразі будинок потребує негайної реставрації", - наголосили в Мінкультури.