Інтерфакс-Україна
Події
14:48 15.07.2025

КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських

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КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських
Фото: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8066172096779776&id=100001611973752&mibextid=WC7FNe&rdid=BK7D98HYU4hewMsM

У столиці починається реставрація Садиби Зеленських. Усі необхідні дозволи, експертизи та погодження для старту реставраційних робіт отримані. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Відзавтра розпочинається реставрація Будинку Євменія Зеленського (Садиби Зеленських) на вул. Олександра Кониського, 22. Усі необхідні дозволи, експертизи та погодження для старту реставраційних робіт на Памʼятці — отримано. На першому етапі планують виконати протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Зокрема, відсортують збережені автентичні елементи будівлі, встановлять тимчасове дахове покриття, облаштують систему водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів і проникненню вологи в приміщення», – зазначила Старостенко.

За її словами, реставрація Садиби Зеленських – це приклад того, як має працювати механізм збереження культурної спадщини.

«Завдяки послідовній позиції міста та мера Віталія Кличка, наполегливій роботі команди Департамент охорони культурної спадщини КМДА професійній участі пам’яткоохоронної спільноти та активному залученню небайдужої громадськості вдалося досягти ключового результату — власники взяли на себе зобов’язання відновити пам’ятку і переходять до конкретних дій. Це приклад того, як має працювати механізм збереження культурної спадщини: відкрито, фахово, під контролем громади й з дотриманням усіх норм пам’яткоохоронного законодавства», – наголосила заступниця голови КМДА.

Як відомо, Садиба Зеленських, розташована у Києві на вул. Кониського, 22, була збудована у 1890 році. Мінкульт визнав будівлю пам’яткою архітектури лише після того, як її почали руйнувати.

23 липня 2024 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов’язав власника повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження, про що було укладено відповідний Меморандум.

Теги: #садиба_зеленських #кмда #реставрація

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