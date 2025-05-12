Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Група компаній Arricano в Україні (надалі – Arricano), провідний девелопер чотирьох торговельних комплексів (ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON", ТРК "Сонячна Галерея", ТРК City Mall), продовжує інвестувати в реставрацію з пристосуванням комплексу пам’яток культурної спадщини місцевого значення на Лук'янівці.

Як повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про будівлю контори Лук'янівського парку міської залізниці та будівлю електростанції Лук'янівської міської залізниці (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини). Після реставрації ці обʼєкти стануть частиною унікального торговельно-розважального центру "Лукʼянівка".

"Відновлення історичних будівель та пристосування їх до нових функцій є важливим напрямком розвитку міста. Та для нас важливо не лише відновити конструкції будівлі, а й зберегти історичну і архітектурну спадщину та культурну самобутність Києва. Ми прагнемо вдихнути нове життя в старі споруди контори Лук'янівського парку міської залізниці та електростанції Лук'янівської міської залізниці, зробити їх функціональними та такими, що відповідають сучасним потребам міста. Водночас ми розуміємо, що треба зберегти унікальний стиль простору та його культурну цінність", — зазначає керівник департаменту девелопменту Arricano в Україні Микола Якименко.

Ключовою метою реставраційних робіт відповідно до науково-проєктної документації було визначено збереження автентичності фасадів будівель, приведення їх до первісного вигляду, пристосування до нових функцій та гармонійна інтеграція в архітектурний ансамбль об’єкта. Окремо прийнято рішення під час проєктування інтерʼєрів майбутнього комплексу зробити акцент на історичній спадщині – через дизайн інтер’єрів, що відтворюють атмосферу Лук'янівської міської залізниці.

"На сьогодні вже виконано значну частину робіт з реставрації фасаду будівлі електростанції: укріплено фундаменти, влаштовано нову покрівлю з системою водовідведення та виконано роботи з реставрації фасадів стін. Нам вдалося "оживити" історичну 100-річну споруду, яка була під загрозою саморуйнування, щоб не лише зберегти, а й зробити її частиною майбутнього суспільного простору", - повідомив Якименко.

Відповідно до дозволу на виконання робіт на пам’ятках, виданого Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 17.04.2025 року, у травні 2025 року заплановано продовження робіт з реставрації з пристосуванням будинку контори Лук'янівського парку міської залізниці.

Серед запланованих реставраційних робіт - проведення повного комплексу ремонтно-реставраційних робіт по фасадах (виконання підсилення фундаменту, ін’єктування тріщин у стінах, виконання гідроізоляції фундаментів, розкриття закладених отворів, реставрація цегляної кладки, заміна даху та покрівлі тощо) з метою повернення будівлі стилістично-цілісного зовнішнього вигляду, а також інші роботи, які визначені науково-проєктною документацією.

Зазначається, що при розробці проєктних рішень використано традиційні та сучасні реставраційні матеріали і методики, які були розроблені в процесі багаторічних досліджень пам’яток, натурних досліджень об’єктів, а також іноземний досвід реставрації унікальних архітектурних об’єктів.

Якименко підкреслив, що команда Arricano усвідомлює високий рівень відповідальності, тому на всіх етапах планування, підготовки та проведення робіт з реставрації пам’яток з пристосуванням залучають досвідчених спеціалістів – провідних українських науково-дослідних інститутів та проєктних компаній, міжнародних та українських архітектурних бюро; професійних будівельників і виконавців реставраційних робіт.

"Окремо – ми робимо все, щоб процес ремонтно-реставраційних робіт та робіт з пристосування проходив відкрито, із залученням усіх зацікавлених сторін", - каже Якименко.

Так 12 травня на обʼєкті пройшла чергова робоча зустріч з представниками Департаменту охорони культурної спадщини КМДА за участі представників громадськості, компанія надала відповіді щодо планів та процесу робіт на історичних будівлях.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Через свої дочірні українські компанії володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії ще належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.