Інтерфакс-Україна
Події
16:04 24.07.2025

Російський обстріл пошкодив в Одесі 7 об’єктів культспадщини, з яких 4 - пам’ятки національного значення

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Російський обстріл пошкодив в Одесі 7 об’єктів культспадщини, з яких 4 - пам’ятки національного значення

Російський обстріл пошкодив в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення, повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"24 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку збройних сил рф у місті Одеса було пошкоджено 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення. Ці об’єкти розташовані в історичному центрі Одеси, який включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Руйнування, спричинені цим обстрілом, становлять серйозну загрозу для збереження культурної та історичної спадщини міста", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, постраждали наступні об’єкти: Воронцовський палац (пров. Воронцовський, 2. Пам’ятка архітектури національного значення); Палац (Приморський бульвар, 9. Пам’ятка архітектури національного значення); Будинок Родоконакі, де розміщується готель "Hotel de Versal" (Приморський бульвар, 10.  Пам’ятка архітектури національного значення); Будівля готелю "Лондонський" (Приморський бульвар, 11. Пам’ятка архітектури національного значення); Будівля Міщанської управи (вул. Старопортофранківська, 36); Фруктовий пасаж (вул. Привозна, 14); Корпус станції Одеса-порт (вул. Приморська, 8).

Зазначається, що у результаті обстрілу вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, двері, фасади будівель, покрівлі, міжповерхові перекриття й конструктивні елементи.

Теги: #памятки #атака_рф #одеса

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