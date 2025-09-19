Інтерфакс-Україна
14:08 19.09.2025

Узгоджено реставрацію ритуальних залів Київського крематорію

Пройдено всі етапи погоджень та отримано дозвільну документацію на реставрацію ритуальних залів Київського крематорію, повідомила народний депутат Ганна Бондар.

“Київський крематорій”... Зали Прощання пішли в реставрацію. За проєктом реставрації, який одноголосно було підтримано Консультативною Радою при ДОКС (Департаменті охорони культурної спадщини КМДА – ІФ-У) і погоджено департаментом, за результатами роботи ми побачимо те, що радянська влада не дозволила реалізувати авторам - Аді Рибачук і Володимиру Мельниченку АРВМ, а саме - Храм Неба в кольорах святої Софії – нашого культурного коду українців”, - написала вона на сторінці у Facebook.

На сайті Київського крематорію повідомляють, що проєкт реставрації, що передбачає масштабне оновлення архітектурних форм, отримав усі необхідні погодження та дозвільну документацію.

Бондар подякувала команді архітекторів Наталія Чорноморець, реставратору Ірині Болгаровій, фонду АРВМ, архітекторам, що працювали в майстерні Мілецького – Володимиру Шевченко, Олександру Колеснікову та Тетяні Добровольській, замовнику, підряднику, та “всім, хто долучився як до творчої, так і бюрократичної складової за активну участь у збереженні цієї унікальної памʼятки епохи модернізму”.

Як повідомляла пресслужба КМДА у грудні 2024 року, у столичному крематорії планують здійснити капітальний ремонт, а також реставрацію його окремих елементів, які є об’єктами культурної спадщини.

Як відомо з відкритих джерел, Київський крематорій — єдиний крематорій, який діє у столиці. Збудований 1975 року поруч із Байковим кладовищем за проєктом архітекторів Авраама Мілецького, Ади Рибачук та Володимира Мельниченка. З 1983 року при крематорії існує колумбарій. У крематорії є три прощальних зали та шість печей. Щоденно відбуваються 20-30 кремацій.

Комплекс споруд Київського крематорію на Байковому кладовищі є пам’яткою архітектури. Його будівлі, зокрема дві зали для прощання у формі залізобетонних раковин, визнано знаковим об’єктом модернізму в Києві.

