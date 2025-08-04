Інтерфакс-Україна
Події
13:23 04.08.2025

Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

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Директору будівельної компанії заочно оголошено нову підозру в заволодінні 28,4 млн грн під час реставрації музею в Херсоні, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Договір укладався з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації. У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт", - йдеться у повідомленні на сайті відомстві в понеділок.

Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а в подальшому легалізував їх шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури йому заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Стосовно посадових осіб Херсонської обласної держадміністрації матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження та направлено за підслідністю до НАБУ.

Теги: #заволодіння #херсон #кошти #реставрація

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