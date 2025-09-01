Інтерфакс-Україна
В київському Будинку вчителя під час першої за 113 років реставрації знайшли автентичні елементи – КМДА

Фахівці-реставратори знайшли автентичне фарбування вікон і латунні лиштви фасадних рам, які були приховані під нашаруваннями чорної фарби, під час протиаварійних робіт у будівлі Київського міського будинку учителя, де у 1917 році проводила засідання Українська центральна рада та де міститься Музей української революції, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Відповідно до меморандуму між Департаментом освіти і науки КМДА, Всесвітнім фондом пам’яток (World Monuments Fund) та Київським міським будинком учителя передбачено реставрацію 24 автентичних металевих вікон. На сьогодні відреставровано вікна першого поверху головного фасаду. Тривають роботи в галереї основної зали другого поверху, де в січні 1918 року проголосили IV Універсал про незалежність України", - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, відкриття, здійснене в результаті наукових пошуків і супроводу проєкту, дає змогу повернути будівлі її автентичний вигляд та цілісність авторського задуму. "Відновлення фасадної частини Будинку учителя – це повернення автентичності та історичної пам’яті, збереження символу української незалежності для майбутніх поколінь", – додав Мондриївський.

Реставраційні роботи на частині будівлі проводять вперше за 113 років існування цієї національної пам’ятки архітектури та історії, яка увійшла до престижної програми World Monuments Watch 2025. Наразі триває перший етап відновлення фасадних вікон, пошкоджених під час російської ракетної атаки в жовтні 2022 року. Роботи виконують за підтримки WMF у межах програми невідкладних протиаварійних та консерваційних заходів. Завершити цей етап планується до кінця року.

Теги: #будинок_вчителя #реставрація

