14:35 19.01.2026

ПАР відмовилася від участі у Венеційській бієнале

Південно-Африканська Республіка скасувала виставку, яку планувалося представити в національному павільйоні на Венеційській бієнале, після того, як галерея Goodman Gallery відмовилася від подальшої співпраці з художницею, повідомляє Daily Maverick.

Йдеться про мистецький проєкт, присвячений Південній Африці, який мав бути показаний у межах бієнале. За інформацією ЗМІ, галерея припинила співпрацю з авторкою робіт через зміст проєкту, що порушував тему війни в секторі Гази. Після цього реалізація виставки стала неможливою.

У Міністерстві спорту, мистецтв і культури Південно-Африканської Республіки заявили, що рішення про скасування участі було ухвалене через організаційні та концептуальні труднощі, пов’язані з підготовкою проєкту.

Ситуація викликала резонанс у міжнародній мистецькій спільноті. Частина художників і кураторів розцінила скасування виставки як прояв цензури та втручання у свободу художнього висловлювання. Інші наголошують, що рішення могло бути продиктоване репутаційними ризиками та політичною чутливістю теми.

Наразі не повідомляється, чи планує Південно-Африканська Республіка подати інший проєкт або взагалі відмовитися від участі у Венеційській бієнале цього року.

