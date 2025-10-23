ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

Країни ЄС до 1 січня 2027 року завершать процес відмови від російського СПГ, йдеться в опублікованому 19-му пакеті санкцій Євросоюзу проти РФ.

У ньому наголошується, що мета ЄС - "заборона на купівлю, імпорт, пряму або непряму передачу в ЄС СПГ з Росії". Також, згідно з планом, під заборону потрапить "надання відповідної технічної та фінансової допомоги".

У документі пояснюється, що перший етап заборони на закупівлю СПГ з РФ набуде чинності 25 квітня 2026 року і торкнеться тільки частини контрактів. А повна заборона запланована до 1 січня 2027 року.