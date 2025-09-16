Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

Кабінет міністрів затвердив угоду між Україною та Південно-Африканською Республікою про скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних паспортів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Південно-Африканської Республіки про скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів, вчинену 25 лютого 2025 року у Києві та 6 березня 2025 року у м. Кейптауні.

Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та громадян ПАР - предʼявників дипломатичних, офіційних або службових паспортів строком до 90 днів або на весь період акредитації.