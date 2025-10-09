Інтерфакс-Україна
18:46 09.10.2025

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР
Фото: сайт Президента України

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) представила Офіс військового омбудсмена на Міжнародній конференції інститутів омбудсменів у справах збройних сил, яка цьогоріч проходить у Йоганнесбурзі (ПАР).

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у заході також взяли участь представники уповноваженого ВРУ з прав людини Юрій Ковбаса та Ольга Стрепоченко.

"Будь-які збройні сили існують і утримуються державою для її захисту – щоб у критичний момент бути готовими до війни. Інституції військового омбудсмана створюються не для того, щоб послабити армію обмеженнями чи суворими правилами, а щоб зміцнити її – через захист прав людини та популяризацію цінностей, у які вірять демократичні суспільства", – сказала Решетилова.

Вона також зазначила на важливості комунікації для військового омбудсмана для довіри.

"А для цього потрібна присутність – постійна присутність "у полі", багато особистих візитів і щирих, так само особистих розмов. Довіра не будується через слогани чи кампанії. Вона зростає через дії, результати й людський контакт. Коли солдат знає, що його проблему почують, що хтось допоможе, тоді він готовий слухати все інше – про відповідальність, рівність і повагу", – додала Решетилова.

