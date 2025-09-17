Рада ухвалила закон про військового омбудсмана
(розширена)
Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про військового омбудсмана.
За відповідний законопроєкт №13266 проголосувало 283 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.
Наразі Уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців є Ольга Решетилова.
Закон має на меті визначити правовий статус і повноваження військового омбудсмана.
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що згідно із законом військовий омбудсман працюватиме при президентові України та буде реалізовувати "демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони". Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.
"Міністерство оборони максимально сприятиме роботі Військового омбудсмана. У нас спільні цінності, у нас спільна мета — сильна та вільна Україна", - запевнив міністр.
За його словами, створення інституції для захисту прав військовослужбовців – "це ще один крок в реалізації нашого спільного ключового пріоритету — забезпечення усіх потреб українського воїна. Це крок до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави". Міністр висловив вдячність парламентарям за ухвалення закону.