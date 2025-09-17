Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Фото: Генштаб ЗСУ

(розширена)

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про військового омбудсмана.

За відповідний законопроєкт №13266 проголосувало 283 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Наразі Уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців є Ольга Решетилова.

Закон має на меті визначити правовий статус і повноваження військового омбудсмана.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що згідно із законом військовий омбудсман працюватиме при президентові України та буде реалізовувати "демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони". Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.

"Міністерство оборони максимально сприятиме роботі Військового омбудсмана. У нас спільні цінності, у нас спільна мета — сильна та вільна Україна", - запевнив міністр.

За його словами, створення інституції для захисту прав військовослужбовців – "це ще один крок в реалізації нашого спільного ключового пріоритету — забезпечення усіх потреб українського воїна. Це крок до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави". Міністр висловив вдячність парламентарям за ухвалення закону.