10:56 16.10.2025

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом, повідомляє пресслужба голова держави.

Іншим указом президент звільнив її з посади уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Таким чином, Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.

"Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", – зазначив Зеленський.

Крім того, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування президент підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

"Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", – наголосила Решетилова.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

