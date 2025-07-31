20:30 31.07.2025
Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати
Президент України Володимир Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати, був опрацьований текст законопроєкту.
"Обговорив з урядом швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Уже погоджені деякі законопроєкти на серпень, у тому числі закон про військового омбудсмена. Дуже серйозно попрацювали над текстом документу. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.