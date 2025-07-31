Інтерфакс-Україна
Події
20:30 31.07.2025

Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

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Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати, був опрацьований текст законопроєкту.

"Обговорив з урядом швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Уже погоджені деякі законопроєкти на серпень, у тому числі закон про військового омбудсмена. Дуже серйозно попрацювали над текстом документу. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

 

Теги: #військовий_омбудсмен #зеленський

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