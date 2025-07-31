Президент України Володимир Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати, був опрацьований текст законопроєкту.

"Обговорив з урядом швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Уже погоджені деякі законопроєкти на серпень, у тому числі закон про військового омбудсмена. Дуже серйозно попрацювали над текстом документу. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.